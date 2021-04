Ladrão fica com cabeça presa em porta durante tentativa de roubo

Nesta segunda-feira (5), um homem que tentou invadir e furtar uma casa acabou detido pela Polícia Militar, após ficar com a cabeça presa em uma porta. O caso aconteceu em Ceilândia (DF).

O nome do ladrão não foi divulgado. O que se sabe é que ele tem 22 anos de idade. As informações são do portal Metrópoles.

A polícia foi acionada por vizinhos da residência, que ouviram gritos de socorro. Porém, quando chegaram no local, os agentes encontraram o criminoso na porta da cozinha.

Os PMs chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros, para ajudar na remoção do ladrão, mas conseguiram soltá-lo da porta. Em seguida, eles deram voz de prisão e levaram o homem para a 15ª Delegacia de Polícia, a fim de registrar o flagrante.

Por: Ana Luiza Menezes