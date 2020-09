Lady Gaga na mira da Marvel para interpretar uma X-Men em novo filme

Cantora estaria sendo sondada para dar vida a Emma Frost, personagem também conhecida como Rainha Branca

Rumores dão conta de que Lady Gaga está sendo sondada para interpretar uma personagem X-Men em um dos próximos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês). A diva do pop e estrela do sucesso “Nasce uma estrela” daria vida a Emma Frost, também conhecida como Rainha Branca.

Segundo o site “We Got This Covered”, o estúdio estaria tratando Gaga como nome prioritário na formação do elenco. Anteriormente, o mesmo portal já havia cravado que a série “She-Hulk” estaria sendo desenvolvida e que o Treinador (Taskmaster, no original) seria o vilão do filme “Viúva Negra”. As duas informações posteriormente foram confirmadas como verdadeiras.

A personagem Emma Frost em um dos quadrinhos X-Men Foto: Reprodução

Lembrando que, atualmente, a franquia X-Men ainda está fora do Universo Marvel, mas os planos de incorporação parecem estar bem avançados. A expectativa para um reboot dos filmes de Wolverine & Cia. cresceu significativamente após a Disney comprar a Fox.

Nos quadrinhos originais, a Rainha Branca tem poderes telepáticos e inicialmente aparece como uma inimiga dos X-Men, antes de passar por um arco de redenção e eventualmente se tornar a líder do grupo.

Emma Frost já foi interpretada por January Jones, em 2011 Foto: Reprodução

A personagem já foi interpretado por January Jones, atriz da série “Mad Men”, no filme de 2011 “X-Men: Primeira Classe”.

Além de sua carreira musical de sucesso, Lady Gaga, de nome verdadeiro Stefani Germanotta, tem recebido muitos elogios por seu trabalho no cinema e na TV.

Em 2016, ela ganhou um Globo de Ouro por sua participação em “American Horror Story: Hotel”, e sua atuação em 2018, por “Nasce uma estrela”, rendeu à cantora uma indicação ao Oscar de melhor atriz.

No ano passado, mais especificamente em junho, o nome de Gaga já havia sido mencionado em outra especulação envolvendo um filme da Disney.

Influenciados pelo elogiado desempenho da cantora ao lado de Bradley Cooper em “Nasce uma estrela”, fãs passaram a cogitar a possibilidade de que a cantora estaria presente no novo “Guardiões da Galáxia”.

Gaga estaria sendo cogitada para dublar Lilly, personagem que é par de Rocket Racoon, que, por sua vez, é dublado por… Bradley Cooper. Mas apesar de todos os rumores levantados, o reencontro das duas estrelas de Hollywood no elenco do filme não foi confirmado. Pelo menos por enquanto.