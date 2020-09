Larissa Manoela celebra dia na praia: ”Um mergulho pra renovar”

A atriz postou algumas fotos na areia da praia e celebrou o mergulho no mar

Larissa Manoela encantou os fãs ao compartilhar algumas fotos na praia.

A atriz aproveitou o dia de sol deste sábado, 5, para dar um mergulho no mar e falou sobre como se sentiu renovada após sentir o vento sobre o corpo.

“Rapidin, um mergulho pra renovar e a brisa do vento pra secar. Olá final de semana”, escreveu a cantora na legenda da publicação, feliz com a chegada do mais um fim de semana.

O registro se encheu de elogios. “Linda”, disse uma fã. “Maravilhosa”, comentou outra. “Sem defeitos”, afirmou uma seguidora. “Meu pai, que beleza”, escreveu uma internauta.