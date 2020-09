Lateral do Remo sofre punição de um jogo pelo STJD

A Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), julgou na manhã desta terça-feira, 1, o lateral esquerdo do Remo Marlon, por unanimidade com um jogo de suspensão em decorrência da expulsão na partida contra a Jacuipense-BA, pela primeira rodada da Série C do Brasileiro.

No entanto, o jogador poderá defender o Remo contra o Treze da Paraíba, no próximo dia 10, em Campina Grande, pois na rodada seguinte, no dia 16, Marlon cumpriu a pena automática no duelo em que o time azulino venceu por 2 a 0 o Ferroviário-CE, no Mangueirão.

Marlon foi expulso aos 44 minutos do segundo tempo após perder o tempo de bola e derrubar o jogador adversário na entrada da área. O fato foi narrado na súmula e a Procuradoria da Justiça Desportiva denunciou o atleta, que foi enquadrado no artigo 250-I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do ato de “impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação”, Marlon poderia pegar de um a seis jogos de suspensão.

O clube do Remo entra em campo nesta quarta-feira, 2, para disputar o primeiro jogo da final do Parazão contra o seu maior rival. Vale lembrar que o nome do lateral está envolvido em uma polêmica com o presidente Ricardo Gluck Paul, que denuncia a irregularidade de Marlon e Tcharles na competição nacional.