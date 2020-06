Lava e Seca smart da Samsung promete economia de energia; veja preço

Máquina de lavar suporta sete quilos em secagem e 11 na lavagem

A WD6000J é a nova máquina de lavar roupas smart da Samsung. A lava e seca começou a ser vendida no Brasil nesta quinta-feira (11) pelo preço sugerido de R$ 5.599. Integrado à plataforma SmartThings para casas conectadas, o modelo promete usar inteligência artificial para recomendar o melhor ciclo de lavagem para cada roupa e ainda economizar energia em cerca de 20%. Segundo a fabricante, o aparelho dá conta de sete quilos em secagem e 11 na lavagem.

O motor usado pela máquina de lavar promete entregar funcionamento silencioso e tem garantia de 10 anos. O aparelho também tem modos de secagem voltados para higiene, além de acelerar até mesmo processos de remoção de manchas e sujeiras mais difíceis. Entenda, a seguir, como a máquina inteligente funciona.

WD6000J tem inteligência artificial, funcionamento econômico e permite controle por meio de app — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung explica que a máquina vem equipada com uma inteligência artificial capaz de interagir com o usuário, oferecendo dicas de uso que são geradas a partir de uma análise da cor da roupa, tipo de tecido e do nível de sujeira das peças. Já o EcoBubble é um modo de limpeza que promete remover as sujeiras mais difíceis sem gastar muita energia. Segundo a fabricante, esse resultado é obtido com a criação de uma concentração maior de bolhas de sabão no início do ciclo, garantindo uma penetração 40 vezes mais rápida da mistura de água e sabão nas fibras.

Usando Internet Wi-Fi, a máquina pode ser controlada pelo app SmartThings, dando acesso remoto ao usuário para acionar modos de lavagem, conferir o status de cada ciclo e acompanhar a evolução da lavagem e secagem da roupa, bem como o gerenciamento de modos de uso agendados. Outro recurso inteligente é o HomeCare, um assistente que indica o momento correto para limpeza de filtros para a manutenção correta da WD6000J.

Preço sugerido da WD6000J é de R$ 4.699 — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung também aposta em modos de limpeza com foco na higiene. O recurso Vapor Higiênico, por exemplo, promete remover 99% das bactérias e agentes alergênicos por meio do aquecimento da água no fundo do tambor da máquina. Além disso, o novo processo de lavagem a seco também garante 99% de remoção das bactérias com o uso de ar quente no processo de limpeza, dispensando completamente o uso de produtos químicos.

Para quem tem pressa, a máquina oferece modos de lavagem de 59 minutos – ideais para dar conta das roupas usadas no dia-a-dia – além de modo com 15 minutos de duração, indicado para quem precisa de agilidade na lavagem de roupas levemente sujas.