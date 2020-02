Leicester vira, Chelsea empata e G4 segue igual na Inglaterra

Em briga direta no G4 do Campeonato Inglês, Leicester e Chelsea fizeram um grande duelo no King Power Stadium. Os londrinos saíram na frente, os Foxes viraram, mas o placar acabou em 2 a 2. Com o resultado, os Blues do King Power seguem em terceiro lugar, com dois pontos de vantagem para os Blues de Stamford Bridge, que estão em quarto. Paciência do Leicester, bola parada do Chelsea O Leicester não se expunha muito. Optou por fazer um jogo de paciência, e o Chelsea virou parte disso. Os londrinos tentavam achar os espaços com a movimentação de seus rápidos, e jovens, atacantes. Apesar de os Blues de Stamford Bridge tentarem mais o jogo com a posse de bola, foram os Blues do King Power que tiveram a primeira grande chance de marcar. Até os 25 minutos, os goleiros pouco haviam aparecido, mas Willy Caballero teve de trabalhar para evitar gol de Jamie Vardy. O lance de Vardy saiu de um erro na saída de bola do time de Lampard. E tais erros foram ficando cada vez mais frequentes. Os Foxes apostavam na marcação alta sem a bola e, na recuperação, contavam com boas aproximações entre Ricardo Pereira e Tielemans pela direita. O Chelsea terminou o primeiro tempo em baixa não só por ter ficado acuado, mas também por desperdiçar o único contragolpe que resultou em algo. Hudson-Odoi recebeu de Tammy Abraham na área, mas chutou torto demais. Faltou pontaria para a vitória Os londrinos usaram a bola parada para voltar para o segundo tempo em vantagem. Logo no primeiro minuto, Rudiger aproveitou escanteio na segunda trave e abriu o placar. A vantagem, entretanto, não foi mantida por muito tempo. Maddison começou a jogada, que passou por Tielemans e terminou em Barnes. O chute do ponta desviou na zaga e saiu de Caballero. O Chelsea passou a ser passivo em campo e o Leicester buscou a virada. Tielemans cruzou da direita e Chilwell apareceu com liberdade na canhota para finalizar. Caballero, completamente perdido no lance, ficou só olhando. Apesar da superioridade dos donos da casa, a bola parada, e Rudiger, voltaram a salvar os visitantes. O zagueiro recebeu mais um cruzamento na área e, de cabeça, empatou. O gol não impediu a manutenção do domínio dos Foxes. Evans, com a cabeça, e Barnes, com a perna direita, perderam dois gols feitos. Faltou pontaria para evitar o empate…

v