Leo Dias chama Anitta de ‘vagabunda’ e admite: ‘Sou gay machista’

Leo Dias voltou a atacar Anitta e a chamou de “vagabunda” em uma entrevista ao canal Cara a Tapa de Rica Perrone, no YouTube. O jornalista não poupou críticas a cantora e afirmou que foi usado pela artista ao escrever o livro Furacão Anitta. Ele ainda deu detalhes sobre a vida sexual da ex-amiga e admitiu ser “um gay machista”.

Durante a conversa, Perrone questionou se Leo pediria desculpas para alguém, e o jornalista respondeu que se desculparia com as pessoas citadas no livro biográfico da cantora. “Fui usado por uma vagabunda funkeira e carioca. Vagabunda! Eu não falo no sentido sexual. Eu falo vagabunda no sentido ético. Vagabunda no sentido sexual eu acho interessante”, atacou ele.

O ex-apresentador do Fofocalizando ainda expôs Anitta ao falar de um romance que a cantora teve com um conhecido dele. “Um amigo foi transar com ela outro dia e falou pra mim assim: ‘Leo, de repente apareceu outro homem na cama. Não sei o que faço’. Ela queria dois. É a vida, cada um dá pra quem quer. Ela deu pra dois”, revelou o convidado.

Em seguida, o jornalista questionou Rica Perrone: “Você ficaria com uma mulher que dá pra dois homens na sua frente?”. “Eu não, mas sou machista”, admitiu o blogueiro. “Eu sou um gay machista”, disparou o entrevistado.

Veja o trecho da entrevista em que Leo Dias chama Anitta de “vagabunda”:

Em live extremamente machista e nojenta, Léo Dias chama Anitta de ‘vagabund*’ e conta sobre transa de ‘amigo’ com a cantora. pic.twitter.com/c7J13pJzkC — POPTime (@siteptbr) June 17, 2020

Leo Dias também comentou sobre o processo que Anitta move contra ele por difamação. O ex-diretor do TV Fama contou que ainda pode citar o nome da funkeira em suas postagens nas redes sociais e que apenas foi obrigado pela Justiça a apagar tuítes antigos que expunha a cantora.

“Eu vivo no Brasil, nenhum juiz vai me impedir de falar um nome de alguém. Isso é censura e não vai ser essa funkeira suburbana que vai conseguir isso de mim”, disparou. O jornalista disse que está na Bahia de férias.

O youtuber questionou como o convidado tem lidado com a dependência química. “A pandemia piorou o meu problema com droga. Mas não sou vítima de nada. Eu sou o causador de tudo da minha vida”, respondeu o jornalista.

Leo contou que não compra droga em favela e que recebe o produto em casa. “O traficante vem de carrão aqui. O traficante é policial. Eu financio, mas quem decidiu ser traficante foi ele, não obriguei”, afirmou o jornalista.

O ex-Fofocalizando também revelou no Twitter que vai morar com a life coach Mayra Cardi “para cuidar da saúde”.

Confira a entrevista de Leo Dias completa: