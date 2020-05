Leonardo decide não se apresentar mais com Eduardo Costa após live polêmica

O clima nos bastidores da live “Cabaré” não ficou dos melhores, e o cantor Leonardo decidiu que não se apresentará mais com Eduardo Costa

O show “Cabaré em casa” realizado no último dia 1º de maio ainda está dando o que falar, após as polêmicas envolvendo o cantor sertanejo Eduardo Costa que deixaram Leonardo visivelmente constrangido.

O projeto “Cabaré” foi um dos maiores sucesso entre os shows sertanejos realizados nos últimos anos. A turnê chegou a ficar entre os maiores cachês sertanejos do Brasil, mas acabou no final de 2018, após vários desentendimentos nos bastidores.

Pessoas ouvidas pelo Movimento Country confirmaram que o clima não era dos melhores em função do comportamento arrogante do cantor sertanejo Eduardo Costa, que segundo algumas pessoas próximas não era dos melhores. Além de maltratar a equipe que trabalhava no evento, o artista se envolveu em várias polêmicas.

O artista foi acusado de estelionato durante uma negociação de uma casa em Minas Gerais que acabou envolvendo inclusive o cantor Marrone, que na ocasião foi convidado a depor na polícia. Isso teria sido a gota da água, para que Leonardo colocasse um ponto final na turnê.