Leonardo surpreendeu ao aparecer de camiseta regata no casamento do filho, Zé Felipe, com a influenciadora digital Virginia Fonseca, na sexta-feira (26). Em uma rede social, a noiva até brincou com o traje escolhido pelo cantor. “Melhor sogro do mundo”, escreveu.

“Vocês vão me desculpar, mas eu tenho o melhor sogro de todos! O carisma e uma simplicidade que encanta qualquer um! Amamos você e seu look de casamento água de tobaaa”, disse Virginia.

Foto: Divulgação/Instagram