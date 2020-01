Levantamento revela que Flamengo foi campeão da Libertadores mesmo sem ter elenco mais valioso

Ainda no planejamento do elenco para a temporada de 2020, o Flamengo está bem próximo de acertar a renovação de contrato com Bruno Henrique. Bruno Spindel, diretor de futebol do Mais Querido, revelou que faltam apenas detalhes operacionais para que o vínculo com o melhor jogador da Libertadores 2019 seja prolongado por mais três anos.– Está bem avançado. Eu diria que está por detalhes. Será até 2023 e acredito que na próxima semana tudo já deverá estar concluído. Faltam mesmo detalhes operacionais -, disse Spindel.

Ainda sobre a negociação com Bruno Henrique, Marcos Braz lembrou que o jogador tinha contrato em vigência com o clube, o que facilitou para as conversas pela permanência do jogador.– O jogador ainda tem dois anos de contrato com o clube para ser cumprido. Então, teoricamente a situação ficou um pouco confortável para o Flamengo -, afirmou Braz.