Lexa emagrece 15 kg e choca fãs com “antes e depois”; Veja foto

Iza entrou em uma polêmica acidentalmente. A cantora raramente se envolve em climão, mas dessa vez ela foi acusada de curtir um post que seria uma alfinetada em Anitta.

No Instagram, uma conta publicou uma nova foto de Ludmilla e Cardi B. “Sem autorização da Secretária Especial de Feats Internacionais do Governo Federal, Ludmilla viaja para Los Angeles e volta a se encontrar com Cardi B”, dizia a legenda.

Pela treta da Poderosa com a cantora de Verdinha, o like da artista foi suficiente para os fãs de Anitta acusarem Iza de estar contra a funkeira. A polêmica foi tanta que a intérprete de Talismã precisou se desculpar nos Stories.

Iza pediu desculpas por ter curtido um post que seria uma alfinetada em AnittaReprodução/Instagram

“Amores do meu coração. Eu já descurti o post. Jamais apoiaria briga ou qualquer coisa parecida entre duas mulheres incríveis num mundo que só apoia esse tipo de coisa. A gente tem mais é que cuidar umas das outras. Sou a favor de espalhar o amor e foi isso que tentei fazendo vendo duas artistas que admiro na mesma foto. Confusão da porra, curti sem ler”, escreveu.

“Peço desculpas pelo mal entendido e lamento desapontar quem tava achando que eu estaria apoiando algo do tipo. Quero deixar claro também que quem questionou meu like está certa e tem minha admiração porque, como sempre digo, devemos cobrar dos artistas que apoiamos ações que sejam compatíveis com tudo aquilo que falam por aí”, comentou.

No fim, Iza agradeceu mais uma vez e afirmou que está longe do celular ultimamente, porque está de férias. “Fé na mulherada”, completou.