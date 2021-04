LG anuncia encerramento global da produção de smartphones

A LG anunciou neste domingo (4) que está saindo do mercado de smartphones. O comunicado foi feito pela própria empresa em seu site, onde diz que a decisão foi tomada no intuito de permitir que a empresa “concentre recursos em áreas de crescimento, como componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casas inteligentes, robótica, inteligência artificial e soluções business-to-business, bem como plataformas e serviços”.

De acordo com a empresa sul-coreana, os celulares já lançados continuarão à venda. Além disso, todos os seus clientes terão o suporte da empresa caso precisem “por um período que irá variar de acordo com a região”. A companhia não citou nada sobre possíveis demissões, mas disse que “os detalhes relacionados ao emprego serão determinados a nível local”. Os planos são para que o fechamento da divisão seja concluído até o final de julho de 2021.

Já havia rumores sobre a possibilidade do encerramento do negócio de celulares da LG. A empresa chegou a afirmar anteriormente que esperava fazer com que sua divisão de smartphones se tornasse lucrativa em 2021.

Comunicado oficial da LG:

Desde o segundo semestre de 2015, o nosso negócio global de celulares tem sofrido uma perda operacional por 23 trimestres consecutivos, resultando em um acumulado de aproximadamente 4,1 bilhões de dólares (US) até o final de 2020.

Depois de avaliar todas as possibilidades para o futuro do nosso negócio de celulares, o Headquarter Global decidiu por fechar esta divisão a fim de fortalecer sua competitividade futura por meio de seleção e foco estratégico.

Como uma companhia que valoriza profundamente a contribuição de cada funcionário, cliente e parceiro LG, nós comunicaremos de forma aberta e transparente durante este processo, buscando uma abordagem justa e pragmática, enquanto atendemos as obrigações jurídicas.

É com tristeza que compartilhamos esta notícia com os nossos clientes e parceiros que ao longo de todos estes anos nos demonstraram confiança e nos deram apoio.

A LG Electronics do Brasil agradece vocês e irá se concentrar fortemente em seus negócios de modo a continuar a fornecer produtos e serviços inovadores que tornarão a vida melhor.

Por: Monique Mello