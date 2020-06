LG faz lançamento de LG K41S, LG K51S e LG K61 no Brasil; veja preços

Celulares trazem quatro câmeras e rodam Android defasado.

A LG renova hoje a linha de celulares básicos com a chegada do LG K41S, LG K51S e LG K61 ao mercado brasileiro. Os preços começam em R$ 1.299 e chegam a R$ 1.899. São três smartphones Android com quatro câmeras na traseira, tela grande e bateria de longa duração. Consumidores já os encontram em lojas online e no varejo físico.

O gerente de produto e estratégia Fabrício Habib havia antecipado ao TechTudo que a LG apostaria na tríade de câmera, tela e bateria para enfrentar os concorrentes. Nesta semana, a Samsung anunciou o Galaxy A11 e o Galaxy A21S por mais – R$ 1.699 e R$ 1.999, respectivamente.

LG K41S por R$ 1.299

LG K41S tem preço sugerido de R$ 1.299; lançamento ocorre em junho de 2020 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O LG K41S chama a atenção por ser um smartphone na categoria mais básica, porém com tela de 6,5 polegadas e resolução HD+. Na parte de trás ficam quatro câmeras na seguinte disposição:

Principal de 13 MP

Ultra wide de 5 MP

Macro de 2 MP

Sensor de profundidade de 2 MP

LG K41S tem leitor de impressões digitais — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Aos poucos, a câmera macro vai se tornando um recurso de modelos mais em conta. Habib explica que ela serve para tirar fotos com alto nível de detalhamento mesmo quando os objetos estão muito próximos. “A precisão é incrível em distâncias inferiores a 10 cm”, diz o executivo.

Já a câmera frontal registra selfies de 8 MP.

A ficha técnica inclui processador MediaTek MT6762 de 2,0 GHz. Trata-se de um chip octa-core que trabalha em conjunto com a memória RAM de 3 GB e armazenamento de 32 GB. Há ainda bateria de 4.000 mAh, requisito em linha com os lançamentos mais recentes do mercado.

Apesar de modelos com design muito parecido, o sucessor do LG K40S tem notch em formato de U (embora a LG diga que é V) enquanto K51S e K61 trazem o furo no próprio display para abrigar o conjunto fotográfico.

LG K41S: tela com resolução HD+ e notch em formato de V — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ainda assim, há de se ressaltar que, nos primeiros momentos com o K41S, o TechTudo percebeu certa lentidão para abrir aplicativos ou navegar em páginas da internet.

Quando perguntado se o Android antigo poderia desapontar futuros clientes, ele admite que sim, mas também provoca: “Quando as pessoas colocarem lado a lado, talvez fiquem desapontadas por outros smartphones não terem quatro câmeras.” O também recém-anunciado A11 traz três sensores na traseira.

O LG K41S chega ao mercado nas cores titânio e preto.

LG K51S por R$ 1.499

LG K51S tem tela de 6,5 polegadas com furo para câmera — Foto: Divulgação/LG

O LG K51S repete a tela de 6,5 polegadas, mas com um furo no display para abrigar a câmera de selfies de 13 MP. Na traseira, o conjunto fotográfico segue a estrutura:

Principal de 32 MP

Ultra wide de 5 MP

Macro de 2 MP

Sensor de profundidade de 5 MP

Ocorrem melhorias de hardware em relação ao modelo imediatamente abaixo. Por exemplo, o processador octa-core MediaTek MT6765 funciona com velocidade máxima de 2,3 GHz. A memória RAM permanece em 3 GB e o armazenamento salta para 64 GB.

A bateria tem 4.000 mAh. O sucessor do LG K50S é vendido nos acabamentos titânio e vermelho.

LG K61 por R$ 1.899

LG K61 tem armazenamento de 128 GB — Foto: Divulgação/LG

Mais poderoso da série K 2020, o LG 61 se destaca pelos avanços de fotografia. A câmera de selfies registra imagens de até 16 MP, por exemplo. Enquanto isso, a câmera traseira dá um novo salto:

Principal de 48 MP

Ultra wide de 8 MP

Macro de 2 MP

Sensor de profundidade de 5 MP

Repare que as fotos chegam a 48 MP neste celular. O antecessor K12 Prime tirava fotos de 12 MP.

Nas especificações entram o processador MediaTek MT6765 de 2,3 GHz, a memória RAM de 4 GB e o armazenamento de 128 GB.

A tela continua com 6,5 polegadas, mas pula para resolução Full HD+, a mais indicada para quem quer ver séries da Netflix, do Globoplay e de outros serviços de vídeo com definição máxima.

A bateria segue em 4.000 mAh e o sistema é Android 9. Tido como sucessor do LG K12 Prime, o LG K61 desembarca por aqui por R$ 1.899. São duas cores: titânio e branco.