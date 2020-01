Líder da Bundesliga, Leipzig vence concorrência de gigantes por promessa espanhola

O meia Douglas Packer deve reestrear no jogo entre Carajás e Remo, neste omingo (26/01), às 16h, no Mangueirão, pela 2ª rodada do Campeonato Paraense.



O jogador está regularizado e vem treinando normalmente, segundo informou a assessoria do Leão.



No entanto, o meia azulino não deve começar jogando.



Douglas Packer será relacionado e começará a partida no banco de reservas, sendo opção para o técnico Rafael Jaques no decorrer da partida.

