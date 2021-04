Líder de associação comunitária é executado a tiros, em Marabá

José Feitosa da Silva, mais conhecido como “Riquelme”, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (8), na frente da residência onde morava, no núcleo Morada Nova, em Marabá, sudeste paraense. A vítima era líder de uma associação comunitária do bairro e trabalhava como pedreiro. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de tiroteio na rua Cíntia Barros Nascimento. No local, testemunhas relataram às autoridades que dois homens com características físicas parecidas – pele negra, altos e magros – chegaram a pé em frente à residência de Riquelme, deram voz de assalto e atiraram pelo menos quatro vezes contra ele.

Os vizinhos, imediatamente, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas foram informados de que todas as ambulâncias estavam nas ruas. A vítima foi colocada em um automóvel particular de uma conhecida e socorrida no Hospital Municipal de Marabá.

Os criminosos, que não roubaram nenhum pertence da vítima, fugiram correndo até a rua Carminho Inácio, onde roubaram uma motocicleta para continuar a fuga. No entanto, o alarme do veículo teria disparado, fazendo com que eles abandonassem a moto em um campo de futebol, às margens da rodovia BR-222.

A PM informou, ainda, que a motocicleta foi devolvida para o proprietário e que Riquelme não resistiu aos ferimentos e morreu assim que chegou no hospital. Os policiais fizeram buscas em torno do Residencial Tiradentes para capturar os fugitivos, mas eles permanecem foragidos.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.