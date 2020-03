Líder do combate ao Covid-19 em SP, David Uip é internado

O médico infectologista David Uip, chefe do centro de contingência contra o coronavírus no estado de São Paulo, foi internado nesta segunda-feira (23). De acordo com o governador João Doria, Uip fará exames. Não há confirmação se ele está com Covid-19.

– Diante do resultado, poderemos nos manifestar de forma mais clara e objetiva — disse o governador durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Ainda segundo Doria, o estado de SP criou a Rede Corona de Testes, o que irá permitir a realização de 2 mil testes por dia, partir desta quarta-feira (25). Os exames serão realizados em parceria com laboratórios e a Universidade de São Paulo.

João Doria anunciou que possui 2,3 mil leitos de UTI disponíveis para atender pacientes com coronavírus no estado.