Líder realiza ações para prevenir contra coronavírus

Preocupado com a prevenção do coronavírus, o Grupo Líder tomou uma série de ações para se adequar às exigências do Ministério da Saúde neste momento de pandemia mundial e assim garantir a preservação da saúde de clientes e colaboradores.

Por prestar um serviço essencial, o Grupo precisa manter o abastecimento de alimentos e produtos de primeira necessidade para a população.

Dependências de uma da loja que passou por serviços de manutenção e limpeza Divulgação

Sem esquecer das orientações, o Líder tomou algumas providências para a prevenção e combate ao coronavírus, são elas:

1- Intensificação da higienização nas áreas de manipulação de alimentos e de equipamentos como cestas e carrinhos, balcão, maçanetas e demais áreas de circulação.

2- As pessoas idosas e do grupo de risco podem antecipar suas compras para o horário de 07h às 09h da manhã, período de menor movimento nas lojas.

3- Em caso de sintomas da doença, o Líder vai atender todos os funcionários, com ou sem o plano de Saúde, em seu ambulatório.

4- Os colaboradores do grupo de risco estão temporariamente afastados de suas funções.

5- Viagens de nossos colaboradores foram suspensas.

6- Eventos e treinamentos foram suspensos temporariamente

7- Um Comitê de Prevenção e Combate ao Coronavírus já está ativo e orientando os colaboradores.

Tais medidas, somadas às ações preventivas individuais, colaboram com o combate à pandemia do novo Coronavírus. Lembrando que o Líder presta um serviço essencial para a população e não pode abrir mão desses cuidados para a saúde de todos.