Lidi Lisboa diz estar ‘mais leve’ ao conversar com MC Mirella e Jojo…

Dividindo a baia com Raissa Barbosa, Mateus Carrieri e Lucas Maciel, Lidi Lisboa está se adaptado bem a sua nova realidade, já que ficará fora da sede por alguns dias ao lado do trio. Em conversa com Lucas, no começo da noite de hoje, ela revelou que está se sentido melhor dentro do reality da RecordTV, já que na primeira semana ela se sentiu um tanto quanto “travada” para conversar com os companheiros de confinamento…. –

“Tô leve! Conversei com Jojo, conversei com Mirella”, disse a atriz ao youtuber. “Falou com a Jojo, ela é demais, né, adoro ela”, disse Lucas em seguida. Segundo Lidi, foi Jojo quem puxou assunto com ela. “E super rolou”, garantiu a artista, fazendo um mea-culpa na sequência: “Às vezes a gente se precipita”, finalizou, sorrindo…. –