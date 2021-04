Liga dos Campeões: Vinícius Júnior brilha e Real derrota Liverpool

Com dois gols do atacante brasileiro Vinícius Júnior, o Real Madrid derrotou o Liverpool por 3 a 1, nesta terça-feira (6) no estádio Alfredo di Stéfano, em partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O atacante brasileiro abriu o placar aos 27 minutos de partida com um lindo gol. O alemão Toni Kroos fez lançamento longo para Vinícius Júnior, que, em velocidade, matou no peito e bateu sem chances para o goleiro Alisson.

O 2 a 0 veio ainda na etapa inicial, com o espanhol Asensio aos 35 minutos. O Liverpool ainda conseguiu descontar com o egípcio Salah no início do segundo tempo, mas Vinícius Júnior marcou novamente aos 18 minutos pra dar números finais ao confronto.

Triunfo do City

No outro jogo do dia, o Manchester City venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1. O belga De Bruyne abriu o placar aos 19 minutos com um golaço. O time alemão chegou a empatar a seis minutos do final. Porém, no finalzinho, o garoto Foden recebeu passe do alemão Gundogan e garantiu a vitória da equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola.

* Com informações da agência de notícias Reuters.

Edição: Fábio Lisboa

Foto: Susana Vera

Fonte: Agência Brasil