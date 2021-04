Lil Nas X estreia no topo da parada britânica de singles com “MONTERO (Call Me By Your Name)”

Dois anos depois de ter chegado ao topo da parada britânica com “Old Town Road”, finalmente, Lil Nas X conseguiu novamente o primeiro lugar no Reino Unido com “MONTERO (Call Me By Your Name)”, que entrou direto no número 1. Nenhum dos outros três singles que ele lançou desde a música que o consagrou tinha causado muito impacto entre p público da ilha, “Panini”, o melhor deles, parou no 21° lugar, e o EP “7” no 23º. A expectativa é a de que ele repita o mesmo desempenho no ranking dos EUA, que será divulgado nesta segunda-feira.

Foto: Reprodução/Instagram