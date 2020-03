Linha Belém-Mosqueiro ganha reforço diário a partir desta segunda-feira, 16

Ela tem um papel fundamental no desenvolvimento de todos os indivíduos. É o local onde as pessoas aprendem a ler, escrever e se aprofundar nas principais áreas do conhecimento. Estamos falando da escola, que tem seu dia celebrado neste domingo, 15. Em Belém, todas as 203 unidades municipais desenvolveram, no decorrer da semana, atividades relacionadas à escola e sua importância na formação do indivíduo.

A Escola Municipal Manuela Freitas, no Bairro de São Brás, por exemplo, foi uma das unidades municipais que realizou na última quinta-feira, 12, uma apresentação teatral em alusão ao Dia da Escola, por meio do Projeto Uerê, que possui uma pedagogia desenhada para crianças e jovens com bloqueios cognitivos e emocionais, devido à exposição constante a traumas e violência.

Programação – O evento contou com a participação dos alunos e da equipe pedagógica, que foram prestigiar a apresentação da peça teatral, representada por 13 alunos da escola, cujo o tema foi “Faça você também a diferença”, abordando alguns relatos de meninos e meninas que foram vítimas de preconceito.

De acordo com Helena Moura, diretora da escola, os projetos pedagógicos aliados aos investimentos na infraestrutura escolar, atrai os alunos. “Além de educar, o nosso trabalho também inclui o acolhimento do aluno. Fazemos com que ele se sinta querido e entenda que a escola é um pedacinho de sua casa, deixando ela bem cuidada. Nós procuramos fazer o melhor para que o estudar seja um prazer aos alunos”, disse. A unidade educacional possui uma estrutura grande, com 15 salas de aula, contemplando turmas do fundamental maior e do fundamental menor, atendendo crianças do 1º ao 9º ano, nos turnos da manhã e tarde.

Projetos – Cada escola municipal desenvolve projetos específicos. E, há também, os de maiores destaques que fazem parte da didática de todas as escolas, como o Projeto Cantar-o-Lar, Projeto de Curta-metragem, que gira em torno do contexto escolar e valores pessoais, Projeto de Robótica, que é desenvolvido a nível nacional, Rádio na Escola, Bem Aventurados, Inocência Roubada, Turismo na Escola, Concerto Didático, Dança na Escola, entre outros.

Investimentos – De acordo com Socorro Aquino, secretária Municipal de Educação, se faz necessário o investimento na infraestrutura escolar para que os alunos tenham a escola como referência de crescimento. “Uma escola bonita e bem cuidada influencia no aprendizado dos alunos. Para isso, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), está investindo na construção e reforma de escolas. De 2013, até agora, foram criadas 71 escolas novas no município, entre 18 escolas construídas, 32 totalmente reformadas, ampliadas e inauguradas, 13 alugadas e oito em convênio de comodato”, disse Socorro Aquino.

Somente este ano, sete escolas foram inauguradas. Mais 48 escolas estão em pleno processo de reforma e oito sendo construídas. Um total de 49 escolas já foram totalmente climatizadas e 26 estão instalando equipamentos de ar condicionado.

Educação – O investimento na educação municipal reflete no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que em 2017, constatou o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Belém como o terceiro maior no crescimento educacional entre as capitais brasileiras nas séries iniciais, ficando com a pontuação de 5.1, atingindo as metas projetadas e passando da média de 4.6 em 2015.

Para Cristiane Galvão, mãe Henrique Galvão, 12 anos, aluno do 7º ano da Escola Municipal Manuela Freitas, a unidade de ensino tem muita importância na vida do meu filho. “A escola proporciona conhecimento e ajuda a enxergar o objetivo profissional por meio da identificação das disciplinas. A escola também ajuda na formação do meu filho e na interação social, pois é um lugar onde a criança aprende e forma amizades”, disse a mãe do aluno.

Inclusão – E para trabalhar a inclusão, as escolas municipais possuem as Salas de Recursos Multifuncionais, que trabalham o Atendimento Educacional Especializado de mais de 1.900 alunos com deficiência matriculados na rede. Além disso, as escolas contam com o apoio do Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie), que realiza atendimento por meio de uma equipe multiprofissional composta por psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assinante social, educador físico, pedagogo, arte educador e profissionais especializados na área da educação especial e inclusiva.

“Trabalhar a inclusão dentro das escolas é mais que necessário hoje em dia. A escola precisa ser um espaço que compreende a deficiência, se tornando o melhor lugar para acolher com amor e respeito a pessoa com deficiência”, disse Denise Costa, coordenadora do Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie).

Crescimento – Os avanços na área da educação não param por aí. Em 2013, haviam apenas dois ônibus escolares, uma escola com ar condicionado, 54 bibliotecas, nenhum parquinho nas escolas e apenas 40 unidades de educação integral. Hoje, existem 48 ônibus escolares, 49 escolas com ar condicionado em todas as salas, 78 escolas com bibliotecas e mais 90 escolas de educação infantil com Baú das Histórias, 500 parquinhos e 89 Unidades de Educação Infantil e Fundamental em período integral.