Linha hidroviária municipal para Cotijuba estará suspensa no feriado de Corpus Christi

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) comunica que a operação da linha hidroviária municipal Icoaraci-Cotijuba estará suspensa nesta quinta-feira, 11, feriado de Corpus Christi, e no domingo, 14 de junho. O trapiche de Cotijuba também estará fechado para qualquer outra embarcação, em razão da determibação de isolamento social para combater a disseminação da covid-19.

As viagens do barco da Prefeitura de Belém serão mantidas nos horários de 5h45 e 17h (trajeto Cotijuba/Icoaraci) e nos horários de 9h e 18h30 (trajeto Icoaraci/Cotijuba) apenas na sexta e no sábado. Na segunda o serviço retorna à normalidade.