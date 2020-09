Lista dos cinco dispensados do Clube do Remo pode ter reviravolta

Conforme adiantado pelo ge Pará, o Remo irá anunciar, a qualquer momento, dispensas e contratações de jogadores para a continuidade da Série C do Brasileiro. Nos bastidores, circula uma lista dos atletas que não interessariam mais ao Leão, entretanto, de acordo com apuração da reportagem, alguns deles podem ganhar mais uma chance no Baenão.

O Remo não divulga os nomes. A intenção é só fazer qualquer anúncio com a rescisão assinada. O ge Pará, porém, confirma que o zagueiro Neguette, o volante Xaves, os meias Douglas Packer e Robinho e o atacante Giovane Gomez, em um primeiro momento, estariam fora dos planos para a sequência da competição nacional.

Mas, pelo menos dois jogadores desse grupo podem continuar no elenco azulino, seja pelo potencial técnico ou pela demora em encontrar reposições. O mercado não está favorável para contratações e a diretoria do Remo, como anunciou o próprio presidente Fábio Bentes, não pretende trazer “qualquer” reforço.

Por Gustavo Pêna