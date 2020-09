Live beneficiente reúne grandes nomes da música paraense

Live Solidária reunirá grandes nomes da música paraense em um evento beneficiente em prol dos ribeirinhos das ilhas do Pará. Com presença confirmada de Nelsinho Rodrigues, Edilson Moreno, Kim Marques, Wanderley Andrade e outros, o evento será no domingo, 04 de outubro, às 16h, no canal do Youtube: PasseioFluvialdoSidney.

Segundo Sidney Rodrigues, organizador do evento, o objetivo da Live é conseguir arrecadar em torno de 200 cestas básicas para ajudar as famílias ribeirinhas em situação de extrema pobreza. “Estamos com expectativa de conseguirmos bastantes doações para fazermos um bom trabalho social e entregarmos as cestas básicas para quem realmente precisa”, afirmou.

O cantor de brega Wanderley Andrade parabenizou a iniciativa e agradeceu o convite para participar da Live. “É prazeroso poder ajudar as pessoas”, disse o artista. Sidney explicou que há oito anos faz doações para famílias ribeirinhas durante os passeios fluviais, mas, com a pandemia, surgiu a necessidade de ajudar muito mais e convidou os músicos paraenses para ajudá-lo nesse ato de amor ao próximo. “Eu não poderia fazer uma Live sem convidar eles”, concluiu.

Por: Rosiane Rodrigues