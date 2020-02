Loja Avistão, orgulho de ser paraense

Com 48 anos de mercado a Loja Avistão localizada na famosa esquina da Economia, no centro da capital paraense, tem a missão de atender as expectativas do consumidor no que se refere à venda e atendimento aos clientes, com produtos de qualidade e respeito ao consumidor.

Nossos produtos variam desde colchão, sofás, camas, mesas, móveis, entre outros. Com preços competitivos e produtos de ótima qualidade.

Ao longo destes 48 anos, o Avistão se tornou uma referência do comércio Paraense, uma marca de credibilidade e sinônimo de preço baixo com produtos de qualidade em Movéis, Colchões e Estofados. Tendo na sua essência a propaganda, iniciada com uma Kombi como carro som e tendo como locutor seu próprio fundador, hoje o Avistão veicula seus anúncios em vários meios de comunicação de massa. Carlos Santos usa um percentual sobre as vendas para a publicidade, pois enxerga isto como investimento e não despesa.

O Empresário Carlos Santos conversa com o Srº Éneas, que finalizou a compra de uma Unibox com cama auxiliar Ortofirme, depois que sua esposa Eliana fez varias pesquisas em outras lojas e chegou a conclusão que no Avistão é tudo mais barato. Vídeo a cima

História do Avistão

Foi fundado pelo Empresario Carlos Santos, em 13 de Agosto de 1971, com a firma individual C. Santos Comércio e Representações, com o capital de CR$ 500,00 o estoque era de 33 LPs, 8 Compactos Simples e alguns discos da época em que foi camelô, na Rua 13 de Maio, 298 entre as Travessas Campos Sales e Padre Eutíqueo no Centro Comercial de Belém, o nome da loja era DISCOLUX, com 90 centímetros de largura e 3 metros de comprimento (um pé de escada), o slogan Discolux é sucesso no mercado do disco, em 1972 Carlos Santos inaugurou a Discolândia, na Campos Sales, 120 em frente a loteria do Estado, em 1973 inaugurou a Discosom com o Slogan “o trio elétrico do sucesso” e começou a vender Eletrodomésticos, móveis e colchões, após a financeira CICLO ter passado por dificuldades no repasse das vendas, fez uma grande promoção com vendas à vista. Na Discosom, Avistão, o menor preço à vista, a promoção fez tanto sucesso que os clientes começaram a falar, vamos comprar no Avistão da Discosom, Carlos Santos e Pedro Américo (o ex-publicitário da loja) resolveram mudar o nome da loja para Avistão, o melhor preço à vista.

No Avistão você compra Colchões, Roupeiros e Estofados, em até 10 X sem entrada.

Avistão Atacado e Varejo

Entrega e montagem grátis.

Avistão Grupo Carlos Santos o amigo do povo.

Visite nossa loja física e se preferir compre online pelo nosso site www.avistao.com.br, nosso objetivo é atender este público de forma á facilitar sua possibilidade de adquirir os produtos em estoque.