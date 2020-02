Depois de encerrar a votação do Paredão entre Babu, Lucas e Victor Hugo, Tiago Leifert entra em contato com os confinados. O apresentador discursa: “Quando a gente fala para vocês: ‘fujam do Paredão‘, muito cuidado com o Líder. Nem sempre vai ter Prova Bate e Volta“.

Leifert pergunta o que Babu faria de diferente. O ator responde: “Eu acho que eu seria um pouquinho menos inflamado, mas eu não mudaria nada não. Eu pensei muito no coletivo”.

Na vez de Lucas, o fisioterapeuta diz: “Tenho certeza que eu fui eu mesmo, eu estou sendo eu mesmo. Então, se eu fizesse qualquer coisa de diferente, eu estaria me enganando”.

Victor Hugo, então, finaliza: “Eu ficaria menos ansioso em relação a algumas coisas. Teria me jogado mais em outros aspectos. Me abri mais para as pessoas na segunda semana”.

Logo depois, o apresentador anuncia o resultado: “Aí dentro a convivência, sem dúvidas, faz diferença, e vale pontos aí dentro. Uma convivência errada, uma atitude não pensada, uma estratégia diferente, pode colocar você no Paredão direto, sem chance de Bate e Volta. Quem sai hoje não venceu, bateu no muro e não bateu o recorde de rejeição como queria”.

Lucas é o quarto eliminado do BBB20, com 62,62% dos votos. Victor Hugo recebeu 36,08%. Babu recebeu 1,30%.

Na sala, o fisioterapeuta é abraçado pelos colegas de confinamento. Em seguida, os brothers e as sisters se dirigem ao jardim. Em frente à porta da Eliminação, os participantes aplaudem o eliminado. “Valeu. Desculpa qualquer coisa. Esse era o meu jogo. Isso era o que eu tinha para oferecer a vocês”, comenta Lucas.

Tiago Leifert conversa com Lucas após sua eliminação

Após deixar o confinamento, Lucas é recebido pelos familiares e pela namorada. “Vamos receber o Lucas”, diz Leifert. Na sequência, o catarinense conversa com o apresentador: “Está 15 contra dois lá dentro. Fora isso, está tudo certo”.

Ele continua: “É indescritível. Uma experiência muito legal. Conheci gente que eu nem sonhava em conhecer. Fiz várias amizades muito legais, que eu espero levar para a vida inteira”. Em relação a Felipe, o ex-brother fala: “Vejam os dois lados da moeda. Tentem dar uma chance para ele também”.

Lucas é o quarto eliminado do BBB20, com 62,62% dos votos — Foto: Globo

Relembre a trajetória de Lucas

O fisioterapeuta catarinense Lucas se inscreveu para entrar no BBB20. No primeiro dia de programa, ele integrou o grupo Pipoca, com outros competidores que também tinham se inscrito. De cara, os integrantes da Pipoca venceram a primeira Prova de Imunidade do jogo e todos não puderam ser votados no primeiro Paredão, inclusive Lucas.

O brother fez uma revelação logo no início do programa, durante uma conversa com Chumbo, Guilherme e Pyong. Chumbo elogiou a relação de Mari com o ex-BBB Jonas, que participou da 12ª edição, e o fisioterapeuta revelou: “Já fui apaixonado nela”.

Lucas sobre Mari: ‘já fui apaixonado por ela.’

Depois, o catarinense protagonizou, junto com Felipe e Hadson, uma das tretas mais marcantes do BBB20 até o momento. Durante a Festa do então Líder Petrix, disparou: “O único jeito de ganharmos isso aqui, é quando elas”.

Depois veio o “boom” na casa. As sisters descobriram a estratégia de jogo dos brothers e foram tomar satisfação. Lucas chorou com toda a confusão. Mas depois, afirmou que se fosse ao Paredão, voltaria. “Eu volto, com certeza”, afirmou ele.

Lucas garante: ‘Se eu for para o Paredão eu volto, certeza’

Ser Anjo deu o direito à Lucas ao esperado Almoço do Anjo. Quando assistiu às mensagens de seus familiares, o brother chorou e foi abraçado por Hadson e Felipe, seus convidados para o momento especial.

Lucas se emociona com vídeo da família durante Almoço do Anjo

Lucas protagonizou outra treta que deu o que falar. Ele deu zero estalecas para as compras da Xepa no Mercado BBB. E ainda disparou: “Dei zero para causar intriga”. A atitude do brother incomodou todos os confinados, inclusive Guilherme, que, pela segunda vez como Líder, indicou Lucas ao Paredão triplo.

Líder Guilherme indica Lucas ao Paredão

Lucas fechou sua participação no programa com destaque no Jogo da Discórdia, na última segunda-feira, 17/2, que esteve na casa. Ele protagonizou uma discussão com Gizelly, na presença de Tiago Leifert.