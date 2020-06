Luccas Neto rebate acusações de apologia à pedofilia, mostra que vídeos seus foram distorcidos

Nas últimas semanas, o youtuber Luccas Neto tem sido alvo de diversas fake news. Pela web, circularam imagens distorcidas e montagens suas, usadas para acusá-lo de fazer apologia à pedofilia. Nesta quarta-feira (17), o irmão de Felipe Neto resolveu pôr um ponto final na situação. Em um longo desabafo, no qual o youtuber chorou em determinado momento, ele comprovou como antigos vídeos foram editados e disse que os responsáveis responderão judicialmente.

“Essas fake news foram longe demais”, indignou-se Luccas, que é dono de um dos maiores canais infantis no Brasil. “O cara fez uma publicação afirmando e me acusando de praticar pedofilia no meu canal, que eu praticava coisas [eróticas] no meu canal. Ele será processado. Depois que ele percebeu que era notícia falsa, ele apagou a postagem, mas o print é eterno”, declarou.

Numa das imagens tiradas de contexto para difamá-lo, Neto aparecia comendo uma bala gigante, que foi interpretada por um homem como um brinquedo sexual. “Chama super gummy, se você colocar no YouTube todo mundo aparece comendo essa doce gigante. Mas esse cara achou que era um produto erótico de sex shop. É inacreditável. Onde vai a mente do ser humano de achar que eu faria um vídeo assim”, rebateu o dono da marca Luccas Toon.

Luccas também desmentiu outro vídeo absurdo que circula pelas redes sociais. Nas imagens editadas, o youtuber encontra uma garrafa de vidro num freezer, pergunta se pode “fazer besteirinhas com ela” e, na sequência, coloca a garrafa na boca diversas vezes. A edição inverídica encerra com ele dizendo que aquilo “é uma delícia”. Mas não passava de outra fake news… e ele comprovou isso, mostrando o vídeo original.

No vídeo, Luccas aparece quebrando a garrafa de açúcar para simular os efeitos especiais. (Foto: Reprodução/YouTube)

“Eles inverteram a ordem das falas. Nessa época eu nem fazia vídeo para criança. Era uma época que eu não consultava ninguém para fazer vídeos”, refutou Neto, explicando que a garrafa era de açúcar, usada para simular efeitos especiais. No trecho original, primeiro ele encontra o objeto, coloca ele na boca e nisso diz que ela “é uma delícia” por seu gosto. O momento em que comenta sobre “fazer uma besteirinha” acontece por último, quando ele bate com a garrafa em sua cabeça – e sem insinuação sexual, como sugerido por quem inventou a história.

“Essa notícia falsa sobre mim, nesse vídeo que estão espalhando, foi deletado do meu canal há muito tempo”, explicou o produtor de conteúdo sobre o trecho tirado de contexto. Inclusive, segundo ele, a exclusão não teve nada a ver com as alegações falsas: “[Foi deletado] não por causa dessa cena, porque a maldade está nos olhos de quem vê, mas devido ao exagero de açúcar, já que estávamos fazendo uma jujuba gigante”.

Neto, que é dono de dois dos livros mais vendidos em 2019, também ficou emocionado ao pedir o apoio de pais e responsáveis. “As pessoas vão continuar acreditando [nas fake news], eu me manifestando ou não, porque as pessoas são mal intencionadas. Mas o importante é que você que me apoia e confia no meu trabalho continue comigo, porque é muita gente envolvida…”, o youtuber fez uma pausa. Visivelmente abalado, passou as mãos nos olhos, que estavam marejados, e em seguida acrescentou, olhando novamente para a câmera: “E muita gente focada todos os dias para levar o melhor para as crianças“.

Ele aproveitou para defender que atualmente encara o trabalho com mais responsabilidade. “Eu não sou um maluco fazendo vídeo pra Internet. Não é mais um youtuber com uma câmera na mão fazendo vídeos pra Internet. É importante vocês entenderem a diferença entre vídeo e episódio, de youtuber pra marca infantil. Vocês precisam entender isso… Tenho uma estrutura por trás e tenho muita gente envolvida”, justificou ele, que tem uma websérie.

Luccas Neto é um dos maiores produtores brasileiros de conteúdo infantil, e tem uma websérie. (Foto: Reprodução/YouTube)

Luccas Neto também fez questão de mostrar que tais atitudes e conteúdos terão consequências para os envolvidos que as disseminaram. “Todos que propagaram essas notícias serão processados na área cível e na área criminal, não é nenhuma novidade, vocês sabem que eu vou fazer isso”, completou ele. Assista ao vídeo na íntegra aqui:

Dias atrás, Felipe Neto também havia se manifestado sobre a questão. “Todos os influenciadores, blogueiros e twitteiros de extrema direita que estão associando a minha imagem e do meu irmão a qualquer assunto relacionado à pedofilia, terão a oportunidade de provar isso na justiça. Estamos abrindo diversos processos contra essas personalidades”, publicou o influenciador, que também desabafou: “Nossa paciência pra gente mau-caráter acabou”.