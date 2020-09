Luísa Sonza diz que Vitão não comentou ‘meu casal’ em foto sua com Whindersson

Passou a circular nas redes sociais um print em que Vitão teria comentado, numa foto de Whindersson Nunes e Luísa Sonza no Instagram: “Meu casal”. Nesta sexta-feira, a cantora afirmou que a imagem é fake e se trata de uma montagem. A foto que teria recebido o comentário é de agosto de 2019, época em que a cantora ainda era casada com o humorista.

Após ela ter publicado fotos com o cantor e assumido o romance com ele, o tal print viralizou e gerou revolta em fãs de Nunes.

Vitão passou a ser chamado de “falso” e “talarico” – gíria usada para quem fica com a namorada de um amigo. Luísa Sonza também sofreu ataques machistas por ter assumido o romance com o cantor, dois meses após sua separação de Whindersson. Houve quem ainda a acusasse de trair o humorista, tendo como base este print e o período entre uma relação e outra, tido por esses internautas como pequeno.

O perfil do Instagram Choquei fez um post com o print polêmico e nos comentários, Luísa Sonza fez questão de afirmar que o suposto comentário de Vitão se tratava de uma fake. “Vocês sabem que esse print é fake, né?”, escreveu a cantora.

O perfil então respondeu Luísa e negou que se trate de uma montagem. “Amiga, me desculpa, mas não é não. Até dias atrás o comentário estava lá e eu vi com os meus próprios olhos. O Vitão deve ter apagado”.

O post de Whindersson, em que Vitão teria feito o tal comentário, não aparece mais no perfil do humorista. Após o término do casamento com Luísa Sonza, as fotos dos dois enquanto casal sumiram do feed. Ou foram arquivadas ou foram excluídas.