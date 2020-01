Luísa Sonza e Cleo participam de acampamento criativo em Los Angeles

O leilão aconteceu esta semana e o dinheiro arrecadado vai para a filha do falecido ator

A coleção de carros pessoais do falecido ator Paul Walker foi vendida por mais de US$ 2,3 milhões (R$ 9,4 milhões) em um leilão, informou o jornal New York Post.



Como parte de um evento de licitação da Barrett-Jackson, no Arizona, um total de 21 veículos pertencentes a Walker foram vendidos.



As maiores arrecadações vieram de um BMW M3 Lightweight Alpine White 1995, que levantou US$ 385 mil.



Era uma das cinco edições brancas do BMW M3 vendidas e as demais contribuíram entre US$ 220 mil e US$ 258.500.



O leilão ocorreu entre os dias 15 e 18 de janeiro, de acordo com a publicação.



Outros veículos do leilão incluíam um Nissan 370Z 2009, que apareceu no ‘Fast Five’ de 2011, e um Nissan Skyline R32 de 1989. Ambos carros de luxo foram vendidos por US$ 105.600 e US$ 100.100, respectivamente.



O presidente e CEO da Barrett-Jackson, Craig Jackson, comparou Walker com ‘Steve McQueen’, que viveu sua paixão por corridas em ‘todos os aspectos de sua vida’.



Ele acrescentou que o ator, que morreu aos 40 anos em um acidente de carro em 2013, ‘inspirou gerações inteiras de amantes de carros’.



“Trabalhamos em estreita colaboração com um amigo íntimo de Paul, que ajudou a cuidar da coleção após sua morte. Ele foi responsável pela remessa e preparação dos veículos para o eilão. A filha de Paul, Meadow, manteve alguns veículos com os quais ela tem uma conexão.



Todo o dinheiro arrecadado no leilão vai para a única filha de Walker, Meadow Rain. Atualmente, ela administra a Fundação Paul Walker e até lançou uma campanha para construir uma escola para crianças desfavorecidas.



Aniversário de morte

Dia 30 de novembro completou-se seis anos da morte de Paul Walker, e na ocasião, a família do astro de Velozes e Furiosos se encontrou com Vin Diesel e Jordana Brewster para recordar o ator.



Meadow Walker, de 20 anos, filha de Paul, além dos filhos de Vin Diesel: Hania, de 11 anos; Vincent, de nove anos; e Pauline, de quatro anos, também participaram do momento.



Meadow usou o Instagram para postar uma foto do encontro: “Celebrando você hoje, e todos os dias”, escreveu na legenda.



Jordana também usou a rede social: “Te amo com todo meu coração, sinto sua falta com todo meu coração”.



Vin Diesel acrescentou: “Sempre.”



Paul Walker morreu em 30 de novembro de 2013 na Califórnia, depois de bater seu veículo, devido ao excesso de velocidade. O carro pegou fogo no mesmo instante, causando sua morte.