Após meses de especulações, Luísa Sonza e Vitão finalmente assumiram o namoro. Os cantores surpreenderam os fãs ao postarem em suas páginas no Instagram uma sequência de imagens em que aparecem em situações íntimas e se beijando.

Luísa Sonza e Vitão

Os rumores de um romance entre os dois surgiram quando Vitão e Sonza gravaram juntos pela primeira vez. No fim de abril deste ano, a cantora e o humorista Whindersson Nunes anunciaram publicamente a separação. De lá para cá, Luísa Sonza e Vitão fizeram uma outra parceria no clipe da música “Bomba relógio”. Em julho, eles foram flagrados juntos fazendo compras num supermercado em São Paulo.

No início do mês passado, a Boa Menina fez uma aparição surpresa, não anunciada, no show de Vitão no Planeta Drive-In, em Curitiba, no Paraná. Depois de o artista cantar seus sucessos, ele recebeu Sonza no palco. Eles cantaram juntos algumas canções, em algumas delas, agarradinhos.

Luísa Sonza e Vitão Foto: Reprodução

