Luísa Sonza e Vitão são flagrados juntos. Cantora se explica

A cantora Luísa Sonza foi flagrada ao lado do cantor Vitão, nessa sexta-feira (05/06), em Alphaville, em São Paulo. Muita gente já garantiria que seria o mais novo casal do momento. A Coluna Leo Dias teve acesso exclusivo a uma foto que prova o encontro deles (veja abaixo).

Na tarde deste sábado (06/06), Luísa conversou com a coluna e explicou o encontro: “Eu e o Vitão estamos com um projeto juntos que vai ser lançado em breve”, revelou.

Luisa Sonza e Vitão em foto exclusiva da coluna Leo Dias

Fim do casamento

Luísa Sonza e o humorista Whindersson Nunes anunciaram o fim do relacionamento no fim de abril, deixando seus milhares de fãs surpresos. Mesmo com a separação, os dois continuam se apoiando publicamente em novos projetos e defendem um ao outro de ataques.