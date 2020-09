Luiza Ambiel bate boca com Biel e chama Mion de Bial em ‘A Fazenda 2020’

Durante dinâmica ao vivo em “A Fazenda 12”, uma discussão que foi ensaiada durante a tarde, aconteceu. Biel escolheu Luiza Ambiel para ser eliminada da brincadeira e, em consequência, não ganhar nenhum prêmio entre os que estavam sendo distribuídos aos peões. Sua justificativa foi por falta de afinidade, o que não agradou a atriz, que desandou a falar sua insatisfação.

Luiza acusou o cantor de usar sua ‘pomadinha de lábios’ e que ele acredita que pode falar as coisas e os outros ‘tem que engolir’. Ela também relembrou uma situação ocorrida durante a tarde para desabafar.

“Não vou admitir que um garoto olhe para mim e fale que eu não respeito os animais… Fui entrar e conversar com ele hoje, explicar o que estava acontecendo. Ele fez uma tempestade no copo d’água”, desabafou.

A atriz continuou falando, afirmando que chorou após a conversa com Biel, que foi acolhida por Jojo Todynho e que estava chateada por gostar dele, mas que não iria ‘bater tambor para babaca’. Durante o desabafo, cometeu uma gafe e chamou o apresentador da RecordTV de Bial, levando todos a caírem na gargalhada, inclusive ela.

Marcos Mion fez uma brincadeira com o fato de Pedro Bial não apresentar mais o BBB, da TV Globo, e sim Tiago Leifert.

A brincadeira não acabou e Lucas Selfie resolveu botar mais ‘fogo no feno’ e durante a dinâmica, trocou Luiza de lugar com Biel. Logo depois Juliano Ceglia decidiu seguir na mesma linha e destrocou os dois novamente. No fim da dinâmica Biel recebeu o prêmio principal que era um carro zero.