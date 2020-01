Lukinha do Clube Remo, responde às cobranças da torcida: “Estão mais que certos”

O Clube do Remo é o atual bicampeão paraense e defendeu a sua invencibilidade de quatro anos sem perder em estreias de Campeonato Paraense.

O bicampeão estadual sofreu para criar a jogada que daria a vitória azulino. Foi um gol para fazer a torcida, lotou o lado A do Mangueirão, comemorar de forma efusiva. O autor do gol da vitória azulina foi Wesley, que entrou no segundo tempo para mudar o rumo do jogo de estreia do Remo na temporada 2020 do Parazão.

A partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Paraense 2020 entre Remo e Tapajós na tarde deste domingo (19/01) no estádio do Mangueirão. Confira os números do jogo Remo X Tapajós.

Renda – 482.860,00

Publico pagante – 19.516

Credenciado – 1.830

P.total – 21.346

A próxima partida do Leão é contra o Carajás, no dia 26, às 16h, no Mangueirão. Já o Tapajós enfrenta o Paragominas também no dia 26, às 17h, no estádio Colosso do Tapajós.

Narração: Henrique Amado

Comentários: Paulo Bahia

Reportagem: Carlos Magno

Plantão: Carlos Alberto Alverga