Luta de braço: Éder Mauro e Gustavo Sefer para disputar a Prefeitura de Belém pelo PSD

Os dois parlamentares disputam a indicação do PSD para concorrer ao cargo de Prefeito de Belém. Na semana passada, o deputado federal Éder Mauro enviou ofício ao partido pedindo para que sua pré-candidatura seja apreciada na convenção prevista para o próximo dia 16. Porém, com a confirmação de Gustavo Sefer , oficializada, na última quarta-feira, 9, a pré-candidatura à Prefeitura de Belém os dois parlamentares irão se enfrentar na convenção. O PSD pretende ter chapa completa com 52 candidatos a vereador. Quanto a alianças, o deputado diz estar em conversações com duas legendas. O partido integra a base de apoio do governador Helder Barbalho (MDB) e é justamente esse o o motivo do problema interno.

Gustavo Sefer

Com 29 anos, empresário, já exerceu mandato de vereador de Belém e está no primeiro mandato de deputado estadual e integra a base aliada de Helder Barbalho na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e conta com apoio governamental para concorrer à Prefeitura de Belém. Mas, ele disputará com outros nomes de partidos aliados, como os do próprio MDB, a preferência para ser o cabeça de chapa da coligação.

Éder Mauro

Éder Mauro Cardoso Barra, também conhecido como Delegado Éder Mauro, é um delegado de polícia e político brasileiro, filiado ao Partido Social Democrático (PSD). Atualmente, é deputado federal pelo estado do Pará. O parlamentar não aceita que o PSD se integre à coalizão de partidos que vão compor a chapa com o MDB em Belém. O deputado quer disputar na convenção o rumo que o partido tomará nestas eleições 2020. Ele quer lançar uma chapa na convenção para que os membros do PSD decidam se querem candidatura própria do partido.

Partido Social Democrático (PSD)

O PSD pretende apresentar chapa completa com 52 candidatos a vereador, segundo Gustavo Sefer. Quanto à aliança, o deputado afirma que está ainda em conversações com outras duas legendas, mas ainda não revelou os nomes.

O jeito é esperar até o dia 16 quando os dois parlamentares irão disputar os votos internos e se enfrentar na convenção pra saber quem vence essa Luta de Braço interna do PSD pra disputar a Prefeitura da capital paraense.