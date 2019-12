Luzes de Natal em Caracas em meio a apagões no resto da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso pesado contra os democratas após o processo de impeachment contra ele ser aprovado pelos deputados americanos na noite de quarta-feira (18). Ao falar com o público em um comício do qual participava na cidade de Battle Creek, no estado de Michigan, ele afirmou que a decisão dos parlamentares ficará marcada como uma eterna vergonha.

– Os deputados democratas da louca Nancy Pelosi (presidente da Câmara) se marcaram eternamente com a vergonha. É uma desgraça – declarou.

Trump também disse que o processo movido pelos democratas foi um desrespeito com o voto dos americanos e que a medida teve apenas o objetivo de subverter a democracia do país através do que chamou de “caça às bruxas” e “golpes”.

– Após três anos de sinistras caças às bruxas, embustes, golpes, hoje à noite os deputados democratas estão tentando tornar nulos os votos de dezenas de milhões de americanos patriotas. [Os democratas estão] interferindo nas eleições e subvertendo a democracia americana – disparou.

Ao final de sua fala, o mandatário americano fez pouco caso do processo, que ainda vai passar por análise no Senado, e disse que vive um bom momento no comando da maior potência econômica mundial.

– Nem parece que estamos sofrendo impeachment. Não sei de vocês, mas eu estou vivendo um bom momento. É uma loucura – completou.