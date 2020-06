Macaco alcoólatra foi condenado à ‘prisão perpétua’ após matar uma pessoa

Um macaco que mordeu cerca de 250 pessoas em Mirzapur, na Índia, e matou uma delas, foi condenado à ‘prisão perpétua’. De acordo com informações do Extra, o animal teria atacado a população durante um surto provocado pela abstinência de álcool. Tudo aconteceu porque ‘Kalua’, como foi batizado pelo seu antigo dono, era mantido como um animal de estimação e era frequentemente alimentado com álcool. Seu dono, entretanto, morreu, e o animal se tornou extremamente agressivo, chegando a entrar em residências para procurar por bebidas e, durante as invasões, atacar moradores.

Depois do surto, o animal não poderá mais ser tratado como pet e ele agora ficará em uma pequena jaula no zoológico de Kanpur. ‘Kalua’ deve ficar no local até morrer, conforme decidiram as autoridades locais.

De acordo com o “Daily Star”, além de uma morte, dezenas de pessoas atacadas ficaram seriamente feridas e precisaram até ser operadas.