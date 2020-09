Macaco ‘furta’ celular, tira selfie e foto da natureza

Um estudante de ciência da computação deu falta de seu celular. Achou que alguém havia entrado na casa e furtado o aparelho. Mas o pai do universitário disse que viu um macaco pela redondeza. E foi exatamente o animal o responsável pela subtração. Mas, até aí, tudo normal. O extraordinário foi que o símio conseguiu acessar a câmera do aparelho e tirar vários autorretratos.

Foi no meio da noite que um macaco entrou na casa de Zackrydz Rodzi, de 20 anos, ‘furtando’ sorrateiramente o celular do estudante, que mora em Batu Pahat, na Malásia.

De manhã, Rodzi deu por falta do smartphone, mas acreditou que havia sido furtado por um invasor.

Mas o pai do universitário disse ter visto um macaco brincando nos arredores da casa. O estudante saiu em direção à mata e o irmão ligou para o número, para Zackrydz se guiar pelo som.

Macaco também fez foto da natureza (Reprodução/Facebook/Zackrydz Rodzi)

Encontrado o aparelho, veio a surpresa. Ao olhar uma pasta com as fotos, Rodzi viu que o macaco acessou a câmera do smartphone e feito várias selfies, além de fotos da natureza.