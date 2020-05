Madeireiro executado a tiros no meio da rua em Anapu, sudoeste do Estado

Uma execução sumária abalou os moradores da pequena cidade de Anapu, na região sudoeste do Estado, por volta de 14h30, de ontem quinta-feira (28), Marcos Paulo dos Santos, mais conhecido como Marquinho Madeireiro, foi assassinado com vários tiros de arma de fogo. Até o momento a Polícia Civil não identificou os executores nem o motivo do crime.

O homicídio aconteceu na Avenida Nossa Senhora Aparecida, próximo a um movimentado posto de combustíveis. Informações preliminares apontam que Marquinho Madeireiro trafegava em uma moto, placa NTG-4531, modelo Titan 150, vermelha, quando foi perseguido por dois homens que também estavam de moto. O da garupa sacou uma pistola e disparou aos menos cinco tiros, dos quais três atingiram a cabeça do homem. Em ato contínuo, os criminosos fugiram do local.

Populares ouviram os tiros e, quando chegaram ao local do crime, Marquinho já estava sem vida. As polícias Civil e Militar foram chamadas. A Polícia Civil recolheu estojos de balas encontradas na cena do crime e o material encaminhado para exame no Centro de Perícias Renato Chaves de Altamira.

Por: Antonio Barroso