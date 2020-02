Madonna cancela mais 2 shows da turnê Madame X: ‘É um milagre que eu cheguei tão longe’

‘Fazer três shows seguidos é demais para o meu corpo’, disse a cantora

Madonna, 61, cancelou mais dois shows de sua atual turnê, Madame X, que seriam realizados nos dias 4 e 11 de fevereiro no London Palladium, em Londres. A própria artista comunicou aos fãs a decisão com a publicação de uma mensagem em seus perfis nas redes sociais.

“Como todos sabem, tenho vários ferimentos e tive que cancelar shows para me dar tempo para me recuperar. (…) Porque fazer três shows seguidos é demais para o meu corpo e, de fato, meus médicos insistem em tirar um dia de folga depois de cada show, mas acredito que posso administrar se eu fizer dois shows e descansar!”, escreveu a cantora.

Madonna alega estar sentindo dores por causa de uma lesão, mas não especificou nem o tipo nem a parte do corpo afetada. Ao menos 12 shows de Madame X já foram cancelados desde o início da turnê, que iniciou em 17 de setembro de 2019 e está programada para encerrar em 11 de março no Le Grand Rex, em Paris, segundo site da cantora.

Madonna comemora aniversário em Cuba Reprodução/Instagram

“É um milagre que eu tenha chegado tão longe, mas muito tem a ver com o fato de eu fazer seis horas de reabilitação todos os dias. Três horas antes do show e três depois com várias terapias. Eu também mudei para sapatos baixos e modifiquei a dificuldade de partes do show. Isso ajudou enormemente, mas ainda preciso tomar cuidado e, claro, descansar é o melhor remédio”, prossegue mensagem da cantora.

“Eu nunca quero cancelar qualquer show e estou determinada a fazer isso até o fim, se eu me acompanhar. Se Deus quiser. Os reembolsos serão automaticamente emitidos no cartão de crédito no qual os ingressos foram pedidos. Agradeço a compreensão e sinceramente peço desculpas por qualquer inconveniente”, conclui.

“Madame X” é o 14º álbum de estúdio de Madonna, lançado em 2019, e inspirado em sua vida em Portugal e pela cultura do país e da região. A brasileira Anitta e o colombiano Maluma participaram do álbum, revelando também a influência latina no trabalho.