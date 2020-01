Mãe de Isis Valverde fala sobre a perda do marido

Separação foi após sete anos de união com o empresário português

Chegou ao fim o casamento de Gretchen e do empresário português Carlos Marques. O casal estava junto há sete anos e anunciou a separação em comum acordo nesta segunda-feira (13).

“Após sete anos de relacionamento, cheio de carinho, respeito e felicidade, o amor do casal Gretchen e Carlos se transformou em uma linda e eterna amizade. A decisão foi tomada pelo casal em comum acordo, ao perceberem que a relação caminhava para um rumo diferente, de uma forma natural e madura”, diz parte do comunicado enviado pela assessoria de imprensa da cantora.

Em 2016, Gretchen e Carlos exibiram um pouco da intimidade e da vida a dois ao participarem da primeira edição do Power Couple Brasil, na Record TV. Dois anos depois, eles também voltaram às telinhas, junto com a família, no reality show Os Gretchens, no Multishow. Desde o ano passado, o agora ex-casal não era visto junto publicamente.

Com o término do 17º casamento da eterna Rainha do Bumbum, ela vai se dividir entre Europa e Brasil para dar conta de todos os compromissos de trabalho, enquanto o ex-marido vai seguir vivendo na Europa.

Leia o comunicado da assessoria na íntegra

Após sete anos de relacionamento, cheio de carinho, respeito e felicidade, o amor do casal Gretchen e Carlos se transformou em uma linda e eterna amizade.



A decisão foi tomada pelo casal em comum acordo, ao perceberem que a relação caminhava para um rumo diferente, de uma forma natural e madura.

O casal é grato por todo suporte e apoio daqueles que acompanharam sua linda história, e a partir de agora, cada um segue separadamente sua nova jornada em 2020, confiantes que esse amor transformado em amizade seja o melhor para o ano que se inicia.

O casamento termina de uma maneira leve para dar início a uma nova etapa na vida de cada um. Carlos continuará morando na Europa, enquanto Gretchen irá se dividir entre Europa e Brasil para cumprir todas as suas obrigações de trabalho.

A todos queridos amigos e parceiros profissionais, lembrem-se que toda dor deve ser respeitada neste momento da vida das duas pessoas que hoje, encerram oficialmente um ciclo de união.