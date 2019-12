Mãe de Jorge Fernando está no CTI e família pede orações

A atriz Hilda Rebello, mãe do diretor Jorge Fernando, está internada no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Aos 95 anos, a idosa está tratando uma infecção respiratória.

No último domingo (22), a atriz Maria Carol, sobrinha de Jorge Fernando, pediu orações pela avó.

– Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações para a vozinha Hilda Rebello, que está no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Desde a partida do seu filho, Jorge Fernando, tem sido difícil se manter forte e, agora, aos 95 anos de idade, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Vamos vibrar por ela, que é tão iluminada, doce e amada! Obrigada a todos – escreveu Maria no Instagram.

A filha de dona Hilda, Maria Rebello, deu mais detalhes da situação ao jornal Extra. Segundo ela, a mãe deu entrada no hospital há 15 dias com um quadro de pneumonia.

– Ela teve uma piora, no último domingo (22), e foi para o CTI. A saturação do oxigênio não está boa e ela passou boa parte da internação dormindo muito. Hoje ela abriu o olho, mas está muito fraquinha. Agora é só rezar e esperar para que ela se recupere logo – declarou.