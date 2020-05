Mãe de Mel Maia revela que pretende emancipar a filha de 16 anos: “Isso facilita e muito”; entenda!

A garotinha cresceu! No último dia 3, Mel Maia completou 16 anos. Agora, a família da eterna Ritinha de “Avenida Brasil” pretende emancipá-la. Em entrevista ao jornal Extra, Débora, mãe da atriz, deu detalhes da decisão e listou seus motivos para isso.

“Queremos emancipá-la, sim, se for para ajudá-la a acelerar uma documentação, a gente vai fazer. Os produtores de fora falam que isso facilita e muito para os trabalhos”, explicou Débora. A partir do momento em que for emancipada, Mel poderá assinar contratos por conta própria, viajar sem responsáveis, morar sozinha, ou até mesmo ter uma empresa, comprar e vender propriedades.

Segundo o Extra, Maisa, Larissa Manoela, e Klara Castanho também passaram por esse processo antes de completarem 18 anos. No entanto, Débora contou que a quarentena vai atrasar um pouco os planos da emancipação. “Até recebia a ajuda de uma produtora para que um funcionário do cartório venha com a papelada aqui em casa, mas como agora não vai precisar, vamos dar uma segurada”, disse a mãe da atriz.

Entretanto, de modo prático, algumas coisas devem seguir como antes. “Decidimos que vai continuar tudo normal”, afirmou Débora. “A Mel é uma mistura de adolescente amadurecida e menina. Ela sempre toma decisões junto com a gente. O que ela diz é que assim será para vida inteira”, completou.

Apesar da emancipação, Mel Maia não poderá dirigir, nem consumir bebidas alcoólicas, nem praticar outras atividades restritas a maiores de 18 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com a lei brasileira, a emancipação garante que adolescentes exerçam direitos civis antes de atingirem os 18 anos. No entanto, apesar de não precisar mais da representação dos pais, Mel ainda não poderá realizar outras atividades restritas apenas à maioridade, como dirigir, comprar e consumir cigarros ou bebidas alcoólicas, nem frequentar boates.

Há alguns meses, Mel expôs o comentário de cunho íntimo que havia recebido de um homem pelas redes sociais. Farta dos assédios, ela descobriu que o seguidor era casado e mostrou esse comportamento online à esposa dele. Mesmo que jovem, a atriz se mostra consciente, com uma posição firme sobre tais atitudes lamentáveis. “Dependendo do que é dito, eu até denuncio”, contou ela, em entrevista a Patrícia Kogut, do “O Globo”.

Nessa nova fase, só temos a desejar muita sabedoria e boa sorte pra estrelinha teen!