Mãe é presa por abandonar seus três filhos sozinhos trancados em casa

Três crianças foram resgatadas pela Polícia Militar, 13º PPD de Morada Nova, após a mãe, Daiana Pereira Costa, as ter abandonado trancadas em casa, na terça-feira (23), por volta das 22 horas, no Residencial Tiradentes, Núcleo São Félix. As crianças tinham 3, 5 e 6 anos de idade.

Os policiais militares receberam a denúncia via telefone funcional, relatando que as crianças choravam muito e possivelmente a mãe não estaria em casa. Também foi informado que essa situação vinha sendo recorrente.

A guarnição então se deslocou até a casa citada, na Rua Iranilda Santana. Chegando à casa, os PMs ouviram o choro das crianças, que estavam presas em um cômodo da casa, cuja porta estava amarrada com uma corda, e pela brecha dessa porta os militares avistaram uma das crianças, aos prantos, pedindo socorro.

Os policiais perguntaram pela mãe e uma das crianças disse que Daiana havia saído pelos fundos da casa. Buscas foram feitas pelo bairro e Daiana foi localizada junto com sua mãe, Luzinete Pereira da Silva, avó das crianças.

Ambas foram encaminhadas para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, junto com as crianças. Daiana foi presa por abandono de incapaz e aguarda pela audiência de custódia a ser realizada nessa quarta-feira (24).

Por Zeus Bandeira