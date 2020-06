Mãe transforma bebê em zumbi para ensaio e fotos ficam chocantes

Mãe de três crianças, Tiffany explicou as motivações para o ensaio. “Somos pais ativos. Preferimos fazer coisas juntos e criar experiências inesquecíveis ao invés de apenas entregar presentes ou dinheiro.”, afirmou a mulher ao site americano Bored Panda. No entanto, nem todo mundo gostou do ensaio e Tiffany foi criticada online.

Fotos de família normalmente são repletas de coisas legais, fofas e bonitinhas, mas Tiffany Renfroe resolveu partir exatamente para o lado oposto: ela transformou sua filha em um zumbi para criar um álbum de fotos de Halloween.

Tiffany é fotógrafa e enfermeira do trabalho com um dom natural para captar imagens únicas. Porém, para esse caso afirmou que queria, além de algo diferente, que fosse também uma coisa completamente original.

Unilad/Tiffany Renfroe/Reprodução

As imagens feitas pela mãe mostram a filhinha de apenas 11 meses com uma maquiagem gélida de zumbi. O vestido sujo também foi colocado de forma proposital, afinal, a ideia é de que fosse ao máximo parecido com os bebês mortos dos filmes de terror.

O pai da pequena também não escapou das mãos da fotografa e encarou a ideia de também se maquiar de zumbi. A título de curiosidade, os intestinos vermelhos das imagens são bolo comestível!

Não demorou muito para que a sessão de fotos horripilantes virilizasse na internet chegando a mais de 200 mil compartilhamentos apenas depois do dia 23 de outubro, quando as imagens foram postadas nas redes sociais.

Unilad/Tiffany Renfroe/Reprodução

Tiffany garante que o bebê zumbi de 11 meses não se importou nem um pouco com toda essa maluquice.

Além disso, ela ressalta e explica alguns pontos que levaram a críticas, como os olhos da criança. Sobre isso, ela diz que acha engraçado, pois fez toda a edição no computador, mas que queria saber como alguém imagina que seria possível colocar lentes em uma criança tão pequena — de acordo com ela, é quase impossível convencer sua filha a trocar uma fralda.