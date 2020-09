Magalhães Barata terá trânsito interditado neste domingo, 20, para serviço de poda de árvores

Saiba por onde trafegar nesse período

A Avenida Magalhães Barata terá o trânsito bloqueado no próximo domingo (20), das 8h às 14h, no perímetro entre a Travesa 14 de Março e a Avenida Alcindo Cacela, no bairro de São Brás. No local acontecerá o serviço de poda de árvores.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informa aos condutores que evitem deixar carros estacionados no perímetro por conta da possibilidade de ocorrer acidentes.

Com o fechamento da via, os condutores que trafegam pelo local deverão acessar a Travessa 14 de Abril, Rua Boaventura da Silva, Avenida Alcindo Cacela e retornando para a Magalhães Barata a destino. Agentes da SeMob estarão no local para orientar o trânsito.