Maioria do STF vota para suspender MP que extinguiu DPVAT

O governo Jair Bolsonaro lançou nesta quarta-feira (18) a campanha Agenda Positiva Regional 2019, em Brasília. Sob o lema de “Aqui é Brasil”, o governo inicia a divulgação das conquistas do mandato de Jair Bolsonaro ao longo deste ano.

Entre as autoridades presentes estavam o próprio presidente Jair Bolsonaro, os ministros Sergio Moro, Onyx Lorenzoni e Luiz Eduardo Ramos. O chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten, responsável pelo material, destacou a importância da comunicação de dados do governo.

– Como costumo repetir, governar é saber comunicar com dados corretos e transparentes, e é isso que estamos fazendo. Estamos aqui também cumprindo o que a Constituição determina: é obrigação do Estado, do governo, informar a população, prestar contas, dar publicidade aos seus atos – afirmou.

A campanha publicitária será exibida em todos os estados através dos canais abertos, rádio, internet, redes sociais, cinema e veículos impressos. Ao todo, foram distribuídos aos estados 45 filmes, além de quatro peças publicitárias com os temas de infraestrutura, social, segurança pública e economia.

A diferença desta campanha para as outras que acontecem ao longo do ano é que os filmes publicitários foram distribuídos para cada região conforme as realizações do governo federal no local.

Outro diferencial foi que os recursos foram alocados de forma mais descentralizada para haver equilíbrio entre os veículos de comunicação.