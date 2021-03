Mais 3 mil agentes de segurança pública se vacinam neste final de semana em Belém e Ananindeua contra a Covid-19

Começou neste sábado, 27, e segue até amanhã a segunda fase da vacinação dos agentes de segurança pública do estado, municípios e federais que estão atuando na linha de frente nas cinco cidades que se encontram em lockdown (bandeiramento preto). Na Capital, os postos estão localizados no *Comando Geral da Polícia Militar* e no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar, que funcionará no sábado de 13 às 18h para a imunização de policiais militares e no domingo os demais agentes de segurança pública, de 9 às 16h. Também no domingo haverá um posto de vacinação em Marituba, no Instituto de Ensino de Segurança Pública (Iesp).

São esperados para vacinação neste final de semana 3 mil agentes entre policiais militares e civis, bombeiros militares, guardas municipais de Belém, agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, policiais federais, servidores do Centro de Perícias Renato Chaves, Secretaria de Administração Penitenciária, Polícia Rodoviária Federal, da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

O Pará é o primeiro Estado do Brasil a vacinar os agentes de segurança pública que, assim como os profissionais da saúde, estão na linha de frente no combate ao Coronavírus. A vacinação teve início no último sábado, 20, em cinco polos de vacinação localizados em Belém, Ananindeua e Marituba. Com a aplicação das doses do último final de semana e deste, a expectativa é vacinar 8 mil agentes. A vacinação foi possível por meio da parceria com a Secretária de Estado de Segurança Pública (Sespa) com anuência do Ministério Público do Estado.

Para o policial militar que atua no Comando de Policiamento Ambiental (BPA), soldado Alan Tavares, que está desenvolvendo o trabalho de fiscalização nas ruas, a chegada deste dia é especial e representa um alívio. “Para nós policiais que trabalhamos nas ruas, diretamente com pessoas em geral, a gente se sentiu de certa forma com bastante risco de contrair a covid e também está transmitindo para nossos familiares e entes queridos. Então é uma satisfação muito grande aguardada com muita ansiedade para que chegasse logo a hora da vacina e finalmente chegou. Isso de fato é uma sensação muito boa porque a partir daí nós já sabemos que vamos ser imunizadas totalmente com a segunda dose”, afirmou o soldado.

Os agentes de segurança pública que atuam nos cinco municípios pertencentes a RMB, que se encontra no lockdown, com o bandeiramento preto, sendo permitidas somente as atividades essenciais, estão, diariamente, atuando na linha de frente, trabalhando nas fiscalizações em estabelecimentos comerciais, pontos de bloqueios para evitar a saída de casa sem a necessidade comprovada e, desta forma, reduzir a proliferação do vírus da Covid-19.

“De fato nós reconhecemos o trabalho que está sendo feito pelos agentes de segurança pública que de forma integrada trabalham diuturnamente na prevenção e repressão à criminalidade, o que deu ao Pará o título de Estado que mais reduziu as mortes violentas no ano passado, então, nada mais justo do que reconhecer e valorizar esse trabalho que agora também é ampliado para ações de prevenção à Covid-19”, ressaltou o secretário de segurança pública do Pará, Ualame Machado.

Por Aline Saavedra (SEGUP)

Foto: Divulgação

Fonte: Agência Pará