Mais de 1 milhão de cabos de vassouras são apreendidos em Belém

O prefeito Zenaldo Coutinho visitou diversos locais em obras, em Belém, na manhã desta quinta-feira, 16. A visita se iniciou na rua dos Caripunas, uma das frentes de trabalho das obras de macrodrenagem, realizada pela Prefeitura de Belém, por meio do programa Sanear Belém.

“Essa obra faz parte da sub-bacia 1 da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova e possui três frentes de trabalho, sendo uma na rua dos Caripunas e as outras nas ruas dos Tamoios e Mundurucus”, explicou o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho.

“Estamos no canteiro de obras da macrodrenagem da Estrada Nova, e aqui será o canal de descarga das águas acumuladas. Também estamos com frentes de trabalho na rua dos Tamoios e Mundurucus, para beneficiar toda essa região da sub-bacia 1 da Estrada Nova. A obra vai melhorar a qualidade de vida dessa região, eliminando o alagamento nessa área”, reforço o prefeito.

Macrodrenagem – Fazem parte da sub-bacia 1, as ruas dos Mundurucus, Veiga Cabral, Tamoios, Timbiras e Fernando Guilhon, que serão beneficiadas com a macrodrenagem. “Com a obra, vamos conseguir dar funcionalidade para a água que fica parada nesses trechos, com isso a água terá condição de chegar ao canal da rua dos Caripunas”, explicou a engenharia responsável pela obra, Beatriz Souza.

Jurunas – As vistorias nas obras continuaram no bairro do Jurunas, de onde Zenaldo seguiu para acompanhar o andamento dos serviços no Complexo do Jurunas. O local está em obras há quatro meses e com 40% dos trabalhos realizados. O investimento é de aproximadamente R$ 11 milhões, e vai atender 450 permissionários que atuam nessa feira.

“Essa grande obra, executada pela Prefeitura, avança fortemente. Este ano, vamos entregar o espaço amplo e qualificado para os feirantes e a comunidade”, comentou o prefeito.

Moradora do bairro, a doméstica Zilda Carrera acompanhou a visita e ficou animada com a reforma do espaço. “Estou vendo uma melhoria grande aqui. Nós precisamos de um espaço como esse aqui no Jurunas e com essa reforma o Complexo vai ficar lindo“, comemorou.

Porto do Açaí – O novo Porto do Açaí está na reta final de obras. Com um investimento de R$ 4,5 milhões, o espaço vai contar com nova plataforma de comercialização, que expandiu o espaço da feira em 700 metros quadrados, novos boxes, trapiche de concreto e um novo prédio administrativo. O local também foi visitado pelo prefeito, que explicou a importância da obra.

“Dialogamos com os trabalhadores e com as secretarias envolvidas, para que essa obra seja entregue em março, com toda qualidade, para atender os trabalhadores e consumidores”, anunciou o prefeito.

Para o presidente da comissão dos trabalhadores do Porto do Açaí, Max Santos, os permissionários estão ansiosos para a entrega do novo espaço. “Essa obra vai ser importante para todos os trabalhadores do porto. Recebemos pessoas de várias localidades, como Muaná, Acará e Barcarena”, comentou.

Bernardo Sayão – A vistoria seguiu para a avenida Bernardo Sayão, que está recebendo diversos serviços, no trecho entre as avenidas Roberto Camelier e Alcindo Cacela. Em frente ao antigo Iate Clube, a Prefeitura de Belém está construindo um calçadão de 400 metros, com nova iluminação, e no outro da via, a calçada está sendo totalmente recuperada.

Na praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, as obras vão contemplar toda a área da praça, a área portuária com novo flutuante e cobertura do trapiche, explicou o prefeito.

“As obras da praça princesa Isabel estão dentro do cronograma. Além da obra na praça, estamos fazendo o trapiche e o flutuante, que está sendo feito no estaleiro”, destacou Zenaldo.