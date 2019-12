Mais de 2 mil internos são beneficiados com saída temporária de Natal

A pavimentação da ponte sobre o Rio Sampaio, na PA-444, em Salinópolis, no nordeste paraense, será concluída neste fim de semana. É a última etapa da obra de duplicação da ponte. Via de acesso à Praia do Atalaia, uma das praias mais procuradas na costa atlântica do Pará, a ponte faz parte do conjunto de melhorias no sistema rodoviário estadual, que também garantiu a pavimentação de quase nove quilômetros da PA-444. “A ponte e a PA-444 estarão prontas para inauguração no próximo dia 27 (sexta-feira) pelo governador Helder Barbalho, proporcionando maior conforto e comodidade a quem for passar aso festas de final de ano no município”, informou o secretário de Estado de Transportes, Pádua Andrade.

Foto: Ascom / Setran

Aeroporto – A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) também finaliza a construção do aeroporto de Salinópolis, com previsão de entrega da primeira etapa no início de 2020. A ampliação e pavimentação da pista de pouso vão melhorar as condições para as aeronaves com capacidade de até 110 passageiros.

A segunda etapa da obra, que deve ser concluída no primeiro semestre do próximo ano, inclui a construção do terminal de passageiros, para facilitar o acesso dos usuários.