Mais de 240 médicos brasileiros morreram de covid-19, aponta sindicato

Um levantamento feito pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo divulgado nesta segunda-feira, 7, mostrou que 244 médicos brasileiros morreram em decorrência da covid-19 desde o início da pandemia. O estudo publicado pelo portal G1 apontou que o primeiro óbito ocorreu no dia 22 de março e o último no dia 2 de setembro.

A maior parte das vítimas são homens (88%) e com mais de 60 anos (43%). O estado com mais mortos é São Paulo (51), seguido do Rio de Janeiro (40). Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza 126.960 óbitos acumulados e 4.147.794 de casos de COVID-19.

Nas últimas 24 horas foram registrados no Brasil 310 novos óbitos e 10.273 novos casos confirmados da doença.

A letalidade do novo coronavírus no Brasil é de 3,1% e a incidência de casos é de 1.973,8 a cada 100 mil habitantes.